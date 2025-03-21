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Galatasaray'ı bin pişman etti! Wilfried Zaha ABD'yi sallıyor

Wilfried Zaha ABD'de gündem oldu. Galatasaray'dan ayrılan ve MLS ekiplerinden Charlotte FC'nin yolunu tutan tecrübeli futbolcu, performansıyla damga vurdu. İşte Wilfried Zaha cephesinde yaşananlar...

Burak Yıldırım | 21 Mart 2025 Cuma 20:27 | Son Güncelleme:
Galatasaray'ı bin pişman etti! Wilfried Zaha ABD'yi sallıyor
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Galatasaray'a 2023 yazında büyük beklentilerle transfer olan ancak sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un sistemine uyum sağlayamayan Wilfried Zaha ile yollar ayrılmıştı. İlk olarak Fransız kulübü Lyon'a kiralanan ve burada da dikiş tutturamayan 32 yaşındaki futbolcu, devre arasında MLS ekibi Charlotte FC'nin yolunu tuttu.

Satın alma opsiyonuyla birlikte ABD kulübüne kiralanan Wilfried Zaha, burada performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

HERKES WILFRIED ZAHA'YI KONUŞUYOR

ABD basını, Wilfried Zaha'nın performansına dikkat çekti. Yeni takımıyla 3 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, oyunuyla ABD'li futbolseverleri mest etti. Ülke basını son haftalarda ligin en etkili takımının Charlotte FC olduğunu belirtirken, bu yükselişte en büyük payın Wilfried Zaha'ya ait olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY'I PİŞMAN ETTİ

Sarı kırmızılılarda bir türlü beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen Wilfried Zaha'nın yeni takımında kendisini bulması da Galatasaray'ı pişman etmiş gibi görünüyor.

32 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi 2026 kışında sona erecek. Charlotte FC'nin Wilfried Zaha için satın alma opsiyonu da bulunuyor.

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