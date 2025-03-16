Şampiyonluk hediyesi! Yeni sezonda yeni golcü: Jonathan David

Fransız ekibi Lille'de muhteşem bir sezon geçiren Jonathan David, yaz transfer dönemi öncesinde de gözde futbolculardan birisi haline geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızı futbolcunun peşine, Avrupa'nın devleri takılmıştı. Jonathan David'in yeni durağı ise belli oldu.

FORVETE JONATHAN DAVID TAKVİYESİ

Bu sezon çıktığı 41 maçta 23 gol ve 10 asist kaydederek Avrupa'nın ses getiren isimlerinden birisi olmayı başaran Kanadalı forvet için devler sıraya girdi. Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan ve kulübüyle henüz yeni sözleşme imzalamayan yıldız futbolcu, bedavaya transfer olabilir. İngiliz basını, Jonathan David cephesinde yaşanan transfer gelişmesini duyurdu.

İngiltere'den gelen bilgiye göre Liverpool, sezon sonunda şampiyonluk hediyesi olarak Jonathan David'i renklerine bağlayacak.

DARWIN NUNEZ AYRILIYOR

Öte yandan Liverpool'un Jonathan David transferi ile birlikte takımda bekleneni veremeyen Darwin Nunez'in de üzeri çizdiği belirtildi. Darwin Nunez'in yeni adresinin ise Arsenal olması bekleniyor. Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın oyuncuyu özellikle istediği kaydedildi.

Ayrıca Jonathan David'i İspanya'dan Barcelona, İtalya'dan ise Juventus ve Milan yakından takip ediyor. Ancak Liverpool'un bu transferde önde olduğu belirtiliyor. Bu hamleyle birlikte Arne Slot yönetiminde şampiyonluğa koşan Liverpool'un yeni sezona yeni bir golcüyle başlaması bekleniyor.