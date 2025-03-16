Fenerbahçe'de büyük kriz! Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş'ın bileti kesildi

Süper Lig'de heyecan devam ederken ligde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 28. haftada sahasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, rakibine diş geçiremedi ve mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, ağır bir yara aldı. Maç fazlasıyla birlikte zirveyle olan puan farkı 9'a çıktı.

Karşılaşmanın ardından ise Fenerbahçe taraftarları, büyük tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK KRİZ!

Samsunspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte yüz binlerce Fenerbahçe taraftarı, sosyal medya üzerinden tepkilerini gösterdi. Eleştiri oklarının hedefinde ise takımın kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş yer aldı.

Fenerbahçe taraftarları, bu 3 futbolcu başta olmak üzere oyunculara tepki göstererek yolların ayrılması gerektiğini savundu.

Öte yandan bazı taraftarlar ise Jose Mourinho'ya tepki gösterdi.

EDIN DZEKO, DUSAN TADIC VE MERT HAKAN YANDAŞ...

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenen ligde ise şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar büyük tepki gösterdi. Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya üzerinden yüz binlerce tepki paylaşımı yapıldı.

İşte yapılan bazı paylaşımlar;