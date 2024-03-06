Acun Ilıcalı'ya Jaden Philogene piyangosu! Kasa adeta dolup taşacak

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın akademisinde yetişen Jaden Philogene, 2023 yaz döneminde Championship takımlarından Hull City'ye 5.8 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Acun Ilıcalı'nın büyük beklentilerle kadrosuna kattığını açıkladığı 22 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takmayı başardı.

ACUN ILICALI'YA JADEN PHILOGENE'DEN 25 MİLYON EURO GELİR!

İngiliz basınında yer alan habere göre Championship'te Hull City formasıyla dikkatleri üzerine çeken Jaden Philogene için iki büyük kulüp devrede. Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda devi Ajax'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusunu takımlarına dahil etmek için 25 milyon euro bedeli gözden çıkarttığı belirtildi. Hull City yönetimi, Premier Lig'e çıkma mücadelesinde önemli rol oynayan Philogene'in ayrılığı konusunda sezon sonu kararını verecek.

ACUN ILICALI ÖVGÜYLE SÖZ ETMİŞTİ

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, genç yıldızı transfer etmesinin ardından katıldığı bir televizyon programında Jaden Philogene'den övgüyle söz etmişti. Ilıcalı, oyuncunun dikkatle takip edilmesi gereken bir isim olacağına değinmişti.

JADEN PHILOGENE'İN SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Hull City formasıyla 23 maçta 1914 dakika sahada kalan Jaden Philogene, takımı adına skora 8 gol ve 6 asist ile katkı sağladı.

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