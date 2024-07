ALES 2 için geri sayım başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2024-ALES/2 bu ay içerisinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuran adaylar yaklaşan sınav tarihi ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Peki, Peki, ALES 2 ne zaman? 2024-ALES/2 Temmuz'un kaçında?

ALES 2 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2024-ALES/2 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek'te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.