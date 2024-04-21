Anderson Talisca bombası! Süper Lig'e resmen geri dönüyor

Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yeni sezonda Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Bu bölge için birçok futbolcuyla görüşen Al Nassr cephesi, Anderson Talisca için gelecek olan teklifleri beklemeye başladı.

ANDERSON TALISCA SÜPER LİG YOLUNDA!

Al Nassr'ın ayrılık kararı alması üzerine Süper Lig'in dev kulüpleri Anderson Talisca için harekete geçmiş durumda. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya ülkesinden de çeşitli talipler bulunuyor. Ancak Anderson Talisca'nın Süper Lig'e geri döneceği ifade ediliyor. Yaz transfer dönemine yaklaşılırken, 3 büyükler arasında büyük bir transfer yarışı yaşanması bekleniyor.

BONSERVİSİNDE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Öte yandan Suudi kulübü, yollarını ayırma kararı aldığı Anderson Talisca'nın ayrılmasında kolaylık sağlayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, oyuncuyu ikna etmesi durumunda bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Talisca, bu sezon 25 maçta 25 gol ve 4 asist üretti.

www.aksam.com.tr