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Arda Güler Jude Bellingham'ı geçiyor! Tarihi hamleyi duyurdular

Arda Güler tarihe geçiyor. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz, geçtiğimiz sezonun sükseli transferi Jude Bellingham'ı geride bırakacak. İşte Arda Güler cephesinde yaşanan o gelişme...

16 Ağustos 2024 Cuma 21:26 | Son Güncelleme:
Arda Güler Jude Bellingham'ı geçiyor! Tarihi hamleyi duyurdular
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Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolculardan birisi olan Arda Güler, Real Madrid formasıyla kupalar kazanmaya devam ediyor. Son olarak İspanyol devi ile UEFA Süper Kupa kazanma başarısı gösteren milli futbolcu, buradaki 4. kupasını aldı.

Gelecek sezona da damga vurması beklenen Real Madrid, Kylian Mbappe ve Endrick gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirirken Arda Güler cephesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Henüz İspanyol devinde istediği süreyi bulamasa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin göz bebeği konumunda olan 19 yaşındaki oyuncu için tarihe geçecek bir hamle geldi.

ARDA GÜLER JUDE BELLINGHAM'I GEÇECEK!

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla maç başına yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken Arda Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise Ay-yıldızlı formayla yeteneklerini bir kez daha dünyaya göstermişti. Arda Güler'in bu performansının ardından Avrupa'nın birçok yerinden talibi çıktı. Ancak Real Madrid cephesi, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin talebi üzerine Arda için yapılan teklifleri geri çevirdi.

Ancak İngilizler, bu transferin peşini bırakmadı.

PES ETMEDİLER!

İngiliz basınından gelen bilgiye göre; birkaç yıl önce Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılan Premier Lig ekibi Newcastle United, Arda Güler için gözünü karartı. İngiliz kulübü, genç ve potansiyelinin çok yüksek olması sebebiyle Arda Güler transferinin peşini bırakmak istemiyor. İngiltere'den gelen bilgilere göre; Newcastle United cephesi, Jude Bellingham'a ödenen 103 milyon euro'nun üzerinde bir paketle Real Madrid'in kapısını çaldı.

Real Madrid'in bu teklife nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

www.aksam.com.tr

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