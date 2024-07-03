Bedelli askerlik ücretine yapılacak 2024 Temmuz zammı belli oldu. Bedelli askerlik yapmayı planlayan vatandaşların beklediği enflasyon rakamları bu sabah Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Peki, bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz ne kadar oldu? Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar?

ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

6 aylık TÜFE yüzde 24,73 olarak belirlendi. SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılıyor. 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olduğundan SGK ve Bağ-Kur emeklisi bu oranda zam alacak.

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.

Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücretinin yüzde 19,31'lik artışla 217 bin 870 lira olması bekleniyor.

Resmi açıklamaların yapılması halinde gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.

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