Beşiktaş'a dev piyango! Ernest Muçi için kesenin ağzını açtılar

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yaz transfer döneminin en başarılı ekiplerinden birisi oldu. Siyah beyazlı kulüp kadrosunu Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi dünya yıldızı futbolcularla güçlendirirken, takımdan da önemli isimlere veda edildi.

Beşiktaş'ta bazı futbolcuların geleceği ise muallakta. O isimlerin başında ise Ernest Muçi geliyor.

ERNEST MUÇI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Beşiktaş'a geçtiğimiz ara transfer döneminde katılan ve bonservisine 10 milyon euro ödenen Ernest Muçi, teknik direktör Van Bronckhorst'un gözüne girmeyi başaramadı. Arnavutluk Milli Takımı'nda da formasını kaybeden 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a veda ediyor.

Gelen bilgilere göre; ara transfer döneminde siyah beyazlı ekip, Ernest Muçi transferiyle kadroya yapılacak olan yeni takviyeler için kaynak oluşturmayı hedefliyor. Yıldız oyuncunun yeni adresi ise belli oldu.

BEŞİKTAŞ'A PİYANGO

Siyah beyazlıların transferine yeşil ışık yaktığı Ernest Muçi'ye İngiliz ekibi Aston Villa talip oldu. Oyuncuyu uzun süredir izleyen Aston Villa'nın onun potansiyeline inandığı ve devre arasında bir hamle planladığı ortaya çıktı.

İngiliz basını, Aston Villa kulübünün Beşiktaş'ın kapısını 15 milyon euro ile çalacağını açıkladı. Siyah beyazlıların da bu satışa sıcak bakması sebebiyle Muçi'nin İngiltere'nin yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere Beşiktaş formasıyla toplam 22 maça çıkan Muçi, 5 gol attı ve henüz asist üretemedi.

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