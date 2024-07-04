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Dünya Güzellerim Tatilde'nin güzelleri Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever | Kim, kaç yaşında, nereli?

Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yanı sıra bu sene Seray Sever'in de dahil olduğu SHOW TV'nin fenomen programı ‘Dünya Güzellerim' bu yaz tatil konseptiyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Programın ilk bölümünü seyredenler "Dünya Güzelleri" ile ilgili aramlarını hızlandırdı. Peki, Kim, kaç yaşında, nereli?

4 Temmuz 2024 Perşembe 16:16 | Son Güncelleme:
Dünya Güzellerim Tatilde'nin güzelleri Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever | Kim, kaç yaşında, nereli?
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Dünya Güzellerim Tatilde bu akşam Show Tv ekranlarında başlıyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde programında Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan üçlüsüne bu sene Seray Sever dahil oldu. 'Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. İzleyiciler sanatçılar ile ilgili aramalarını hızlandırdı. İşte merak edilenler...

KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952 doğumlu olan Bülent Ersoy 72 yaşında. Malatyalı.

BANU ALKAN

1 Nisan 1958 doğumlu Banu Alkan 66 yaşında. Hırvat asıllı. Dubrovnik, Hırvatistan doğumlu.

SAFİYE SOYMAN

3 Mart 1961 doğumlu Safiye Soyman 63 yaşında. Akpınar, Bolu doğumlu.

SERAY SEVER

27 Şubat 1973 doğumlu olan Seray Sever 51 yaşında. İstanbul doğumlu.

Dünya Güzellerim Tatilde nerede çekiliyor? Dünya Güzellerim Tatilde hangi otelde çekiliyor?
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