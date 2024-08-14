Fatih Tekke sesleri! Harekete geçtiler

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Şampiyonluk yarışının nefes kesmesi beklenen 2024/25 sezonunun başında Süper Lig devleri kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Transfer gelişmelerinin yanı sıra Süper Lig devinden sürpriz bir teknik direktör hamlesi de geldi.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında başarılı bir görüntü çizen Fatih Tekke'nin takımdan ayrılarak bir Süper Lig devine imza atıp atmayacağı merak konusu olmuştu. 46 yaşındaki teknik direktör için camia harekete geçti.

FATİH TEKKE SESLERİ YÜKSELİYOR!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Alanyaspor'u çalıştıran ve oynattığı futbolla dikkatlerini üzerine çeken Fatih Tekke, gündemdeki bir numaralı ismi konumunda. Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Trabzonspor'da alınan sonuçlarla birlikte takımın oynadığı futbol, camia içerisinde tartışma yarattı.

Binlerce Trabzonspor taraftarı, sosyal medya üzerinden Avcı'ya tepki gösterirken, camia içerisinde tecrübeli hocanın kredisinin tükenmek üzere olduğu vurgulandı. Öte yandan Abdullah Avcı ise, taraftarlara sabırlı olmaları gerektiği vurgusunu yapmıştı.

Trabzonspor camiası içerisinde ise Fatih Tekke sesleri yükselmeye başladı.

"MUTSUZUM"

Alanyaspor döneminde oynattığı futbolla birçok futbolseverin beğenisini kazanan Fatih Tekke, Akdeniz ekibinde transferlerin gerçekleşmemesi sebebiyle mutsuz olduğunu ifade etti. Tekke yaptığı açıklamada, takımın hücum hattına geçen sezondan bu yana transfer gerektiği ve bu transferlerin henüz yapılamamasından dolayı mutsuz olduğunu dile getirmişti.

Fatih Tekke'nin bu açıklaması fitili ateşledi. Trabzonspor taraftarlarının önemli bir bölümü, 46 yaşındaki teknik direktörü takımın başında görmek istediğini dile getirdi.

Yakın zamanda Trabzonspor'un bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu. Fatih Tekke'nin ise Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.