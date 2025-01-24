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Fenerbahçe'nin kasası dolacak! Dominik Livakovic 3 yıllığına hayırlı olsun

Dominik Livakovic Fenerbahçe'ye veda ediyor. Sarı lacivertlilerin Hırvat kalecisi için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte Dominik Livakovic transferinin ayrıntıları...

Burak Yıldırım | 24 Ocak 2025 Cuma 19:49 | Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kasası dolacak! Dominik Livakovic 3 yıllığına hayırlı olsun
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Süper Lig'de heyecan devam ederken gözler bir yandan da transfere çevrildi. Sezonu ligin zirvesinde şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, kadrosuna yapacağı takviyelere yoğunlaştı. Stoper hattını Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi isimlerle güçlendiren sarı lacivertlilere, sürpriz bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Hırvat kalecisi Dominik Livakovic cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

DOMINIK LIVAKOVIC HAREKATI

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında Dinamo Zagreb'den transfer olan Dominik Livakovic, sarı lacivertli takımda ikinci sezonunu geçiriyor. 30 yaşındaki Hırvat kaleci, yaşadığı sakatlık sebebiyle birkaç hafta daha sahalardan uzak kalacak. Ancak Livakovic cephesinde yaşanan transfer gelişmesi ise gündeme bomba gibi düştü.

Gelen bilgilere göre; Suudi Arabistan ekipleri, Dominik Livakovic'i gözüne kestirdi.

DEV BONSERVİS GELİRİ

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'in yeni durağının Suudi Arabistan olabileceği belirtilirken, olası transferde sarı lacivertlilerin elde edeceği bonservis bedeli ise belli oldu. Başarılı file bekçisini bırakmak istemeyen Fenerbahçe, bu transfer için 20 milyon euro talep ediyor. Bu rakamın ödenmesi durumunda Livakovic'in 3 yıllığına Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı belirtiliyor.

Tarafların devre arasında anlaşamaması durumunda ise Suudi kulüplerinin bu transferi yaz aylarında bitirmesi bekleniyor.

www.aksam.com.tr

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