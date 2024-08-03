Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta? Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak

SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Kupa karşılaşması ATV'den canlı yayımlanacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Süper Kupa karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan olurken yardımcılıkları da Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç olarak belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.