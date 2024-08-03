Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta? Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Kupa için geri sayım sona eriyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın son galibi Beşiktaş, Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler aramalarını hızlandırdı. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta? Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta? Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak
SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Süper Kupa karşılaşması ATV'den canlı yayımlanacak.
KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ
Süper Kupa karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan olurken yardımcılıkları da Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç olarak belirtildi.
Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.