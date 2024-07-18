Galatasaray Trencin hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray-Trencin maçı hangi kanalda?

Galatasaray Trencin hazırlık maçı için geri sayım sona eriyor. İlk iki hazırlık maçında galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı takım bu akşam üçüncü hazırlık maçında Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşı karşıya gelecek. GS'li taraflarlar "Galatasaray Trencin hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray-Trencin hazırlık maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor...

GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Trencin maçı saat 20:30'da başlayacak.

GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK HANGİ KANALDA?

Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşma D-Smart GO'dan naklen izlenebilecek.

CİMBOM'UN KAMP KADROSU

Galatasaray kamp kadrosunda Düsseldorf maçındaki golleri kaydeden Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Mauro Icardi, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban.

Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı hangi kanalda?