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Gol makinesi Jonathan David! Takımın yeni forveti hayırlı olsun

Jonathan David resmen takımın yeni golcüsü oluyor. Fransa'da Lille forması giyen 24 yaşındaki futbolcu için resmi hamle yapıldı. İşte Jonathan David transferinde yaşanan sıcak gelişme...

23 Kasım 2024 Cumartesi 20:27 | Son Güncelleme:
Gol makinesi Jonathan David! Takımın yeni forveti hayırlı olsun
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Futbolda ara transfer dönemi öncesi hareketlilik sürüyor. Gündemde ise çok önemli futbolcular var. O isimlerden birisi de Jonathan David.

Fransa'da Lille forması giyen ve son yıllardaki performansıyla değerine değer katan 24 yaşındaki futbolcu için dev kulüpler harekete geçmişti. Jonathan David'in yeni adresi ise belli oluyor. İşte detaylar...

JONATHAN DAVID İÇİN DEVREDELER!

Transfer olduğu 2020 yılından bu yana Lille'de büyük bir gelişim gösteren Jonathan David, Avrupa'dan dev kulüpleri de peşine takmayı başardı. Ara transfer dönemi öncesinde forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 24 yaşındaki Kanadalı forvet için İngiliz basını, yaşanan transfer gelişmesini duyurdu.

İngiltere'den gelen bilgilere göre; Premier Lig ekibi Newcastle United, Jonathan David'i gözüne kestirdi.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

2020 yazında Belçika ekibi Gent'ten 27 milyon euro karşılığında transfer olan Jonathan David, Lille formasıyla çıktığı maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Fransız kulübünde 5. sezonuna giren Kanadalı forvet, toplam 97 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro'ya kadar yükselen yıldız futbolcunun yeni adresi, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

www.aksam.com.tr

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