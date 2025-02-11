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Güle güle Dominik Livakovic! Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan rakam

Dominik Livakovic resmen Fenerbahçe'ye veda ediyor. Sarı lacivertlilerin Hırvat kalecisi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Dominik Livakovic, takımdan ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak. İşte detaylar...

Burak Yıldırım | 11 Şubat 2025 Salı 19:37 | Son Güncelleme:
Güle güle Dominik Livakovic! Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan rakam
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Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Hırvat kalecisi için sürpriz bir gelişme yaşandı. 2023 yazında sarı lacivertlilere Dinamo Zagreb'den transfer olan tecrübeli eldiven, takıma veda etmeye hazırlanıyor. Dominik Livakovic'in talipleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

DOMINIK LOVAKOVIC İÇİN DEVREDELER

Uzun süren kaleci arayışları sonrası geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic, sarı lacivertlilerde düzenli olarak forma giyen ve performansıyla zaman zaman alkış alan bir isim haline gelmişti. Geldiğinden bu yana 66 kez Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Hırvat eldiven, bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bir türlü form tutamamıştı. Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi için 2 talip birden çıktı.

Gelen bilgilere göre; Suudi Arabistan'dan Dominik Livakovic'e ciddi şekilde ilgi var. Bununla birlikte Alman devinin de Hırvat kaleciyi istediği ortaya çıktı.

DEV BONSERVİS!

Fenerbahçe her ne kadar oyuncusunu bırakmak istemese de Suudi Arabistan'dan ve Bayern Münih'ten gelecek olan teklif işleri değiştirebilir. Alman basını, Neuer'in ilerleyen yaşı sebebiyle bir kaleci transferi yapmak isteyen Bayern'in Livakovic için yaz aylarında resmi teklifte bulunacağını duyurdu.

Öte yandan Suudi Arabistan cephesi de oyuncuyu ikna etmek adına dev bir teklif hazırlığında. Fenerbahçe yönetimi, Dominik Livakovic'i 15-20 milyon euro bandından aşağı bir rakama bırakmak istemiyor.

Yaz transfer döneminde oyuncu cephesinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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