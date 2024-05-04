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Güle güle Ferdi Kadıoğlu! 5 yıllık anlaşma tamam: Sacha Boey'in rekoru sonunda kırıldı

Ferdi Kadıoğlu için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin başarılı performansıyla beğeni toplayan milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, rekor bonservisle Avrupa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. İşte yeni adresi...

4 Mayıs 2024 Cumartesi 11:26 | Son Güncelleme:
Güle güle Ferdi Kadıoğlu! 5 yıllık anlaşma tamam: Sacha Boey'in rekoru sonunda kırıldı
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Fenerbahçe'de başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin gözdesi olan Ferdi Kadıoğlu için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Premier Lig devi Arsenal, milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için rekor bonservisi gözden çıkardı.

FERDİ KADIOĞLU DEĞERİNE DEĞER KATTI

2018'in yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, günden güne yükselen performansıyla değerine değer kattı. Transferde Avrupa devlerinin gözdesi olan milli yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euroya kadar yükseldi.

SACHA BOEY'İN REKORU KIRILIYOR!

İngiltere basınında yer alan habere göre; Premier Lig devi Arsenal, Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon euroya kadar çıktı. Bu transferi sezon sonunda bitirmekte kararlı olan İngiliz ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euroluk Sacha Boey transferini sollayarak Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 47 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmaların 42'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3963 dakika sahada kalan 24 yaşındaki milli sol bek, 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

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