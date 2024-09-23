Güle güle İsmail Yüksek! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Oldukça hareketli geçen yaz transfer döneminin ardından sarı lacivertliler, sezona hızlı başlasa da iç sahada alınan Galatasaray mağlubiyeti şok etkisi yarattı.

Derbide alınan bu sonuç sonrası teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çalışmalara devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı. Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek için İtalyan ekipleri devreye girdi.

İSMAİL YÜKSEK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek, İtalyan ekiplerinin gözdesi durumunda. Yaz aylarında sarı lacivertli kulübün kapısı çalınsa da Fenerbahçe yönetimi, oyuncusunu takımda tutma kararı almıştı.

Ancak İsmail Yüksek'in talipleri milli futbolcunun peşini bırakmıyor. Gelen bilgilere göre; İsmail için İtalya Serie A ekipleri Roma ve Atalanta devreye girdi. 25 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak isteyen iki ekip, Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.

DEV BONSERVİS GELİRİ

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi ise İsmail Yüksek'in bonservisini belirledi. Yönetim, milli futbolcuya gelecek olan teklifler için kapıyı 20 milyon euro bandından açmayı hedefliyor.

Devre arası transfer dönemine doğru İsmail Yüksek cephesinde önemli transfer gelişmelerinin yaşanması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan oyuncu, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 89 maça çıktı ve 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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