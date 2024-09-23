ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Güle güle İsmail Yüksek! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak

İsmail Yüksek için beklenen haber geldi. Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu için resmen harekete geçtiler. İşte İsmail Yüksek transferinde yaşananlar...

23 Eylül 2024 Pazartesi 21:49 | Son Güncelleme:
Güle güle İsmail Yüksek! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
ABONE OL

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Oldukça hareketli geçen yaz transfer döneminin ardından sarı lacivertliler, sezona hızlı başlasa da iç sahada alınan Galatasaray mağlubiyeti şok etkisi yarattı.

Derbide alınan bu sonuç sonrası teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çalışmalara devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı. Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek için İtalyan ekipleri devreye girdi.

İSMAİL YÜKSEK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek, İtalyan ekiplerinin gözdesi durumunda. Yaz aylarında sarı lacivertli kulübün kapısı çalınsa da Fenerbahçe yönetimi, oyuncusunu takımda tutma kararı almıştı.

Ancak İsmail Yüksek'in talipleri milli futbolcunun peşini bırakmıyor. Gelen bilgilere göre; İsmail için İtalya Serie A ekipleri Roma ve Atalanta devreye girdi. 25 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak isteyen iki ekip, Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.

DEV BONSERVİS GELİRİ

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi ise İsmail Yüksek'in bonservisini belirledi. Yönetim, milli futbolcuya gelecek olan teklifler için kapıyı 20 milyon euro bandından açmayı hedefliyor.

Devre arası transfer dönemine doğru İsmail Yüksek cephesinde önemli transfer gelişmelerinin yaşanması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan oyuncu, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 89 maça çıktı ve 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Sebastian Szymanski depremi! Direkt bileti kesildi
Sebastian Szymanski depremi! Direkt bileti kesildi
Beşiktaş'a Ernest Muçi piyangosu! Kesenin ağzını açtılar
Beşiktaş'a Ernest Muçi piyangosu! Kesenin ağzını açtılar
Hakim Ziyech depremi! Direkt bileti kesildi
Hakim Ziyech depremi! Direkt bileti kesildi
Ve takımın yeni hocası 2 yıllığına Thomas Tuchel! Dünya bu hamleyi konuşuyor
Ve takımın yeni hocası 2 yıllığına Thomas Tuchel! Dünya bu hamleyi konuşuyor
Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında? Ali Şansalan nerelidir?
Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında? Ali Şansalan nerelidir?
Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ilk 11'ler belli oldu mu?
Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ilk 11'ler belli oldu mu?
Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe'den yılın bombası! Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk dünya yıldızı
Fenerbahçe'den yılın bombası! Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk dünya yıldızı
UEFA ilk maçlar ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024
UEFA ilk maçlar ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024
UEFA Şampiyonlar Ligi kura hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi kura hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
Jose Mourinho'nun yeni prensi! Fenerbahçe'ye dünya yıldızından cevap geldi
Jose Mourinho'nun yeni prensi! Fenerbahçe'ye dünya yıldızından cevap geldi