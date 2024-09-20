Hakim Ziyech depremi! Direkt bileti kesildi

Süper Lig'de gözler, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çevrildi. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği dev derbinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Ligde şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen Galatasaray ve Fenerbahçe, yaz transfer dönemini de en hareketli geçiren ekipler arasında yer aldı. Özellikle Galatasaray, yıldızlarla dolu şampiyon kadrosuna çok önemli takviyeler yaparken, takımdaki oyunculardan Hakim Ziyech cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sezon başında satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle sarı kırmızılı kulüple sözleşme imzalayan Ziyech'in bileti kesildi.

GÜLE GÜLE HAKIM ZIYECH

Galatasaray'da İngiliz ekibi Chelsea'den transfer edilen Hakim Ziyech, istikrarlı bir görüntü çizemedi. Dönem dönem performansıyla öne çıksa da bunu sezona yaymayı başaramayan 31 yaşındaki futbolcu, yeni sezonun başında bir kez daha sakatlık problemi yaşadı. Faslı oyuncu, yeniden nükseden sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisinde yerini alamayacak.

Hakim Ziyech ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalansa da Galatasaray oyuncuyu devre arasında elden çıkartmak istiyor. Bu sebeple Hakim Ziyech için yeni kulüp aranıyor.

DEVREYE GİRDİLER

Galatasaray'da artık neredeyse tamamen gözden çıkarılan Faslı futbolcunun yeni durağı ise belli oldu. Gelen bilgilere göre; Yunanistan Ligi'nden Hakim Ziyech'e ciddi bir ilgi var. Yaz aylarında oyuncu için Katar'dan talipler çıkmıştı. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. Hakim Ziyech'in Yunanistan'a gitmeye ise sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray cephesi, alacaklarını bırakması karşılığında Hakim Ziyech'i devre arasında göndererek hem yabancı kontenjanı hem de maaş bütçesinde yer açmak istiyor.

Galatasaray formasıyla toplam 27 maça çıkan Ziyech, 8 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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