Güle güle Dusan Tadic! Yeni adresi herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'ye 2023 yazında transfer olan Dusan Tadic, profesyonelliği ve istikrarıyla sarı lacivertli taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki futbolcu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Dusan Tadic'e flaş bir talip çıktı. İşte detaylar...

DUSAN TADIC GELİŞMESİ!

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Dusan Tadic, tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da gol ve asistleriyle dikkat çekiyor. Sarı lacivertlilerde tüm kulvarlarda sezon başından bu yana 25 maça çıkan Tadic, 8 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırp yıldız için henüz yeni bir anlaşma sağlanmazken, Dusan Tadic'e çok ciddi 2 talibin olduğu öğrenildi.

GERİ DÖNEBİLİR

Gelen bilgilere göre; Hollanda ekibi Ajax, Dusan Tadic'in takıma geri dönmesi ve liderlik etmesini istiyor. Burada futbolu bırakmasının ardından teknik heyete dahil olacağı bir teklifle Tadic'in kapısını çaldı. Dusan Tadic ise bu teklife henüz net bir cevap vermiş değil.

Öte yandan oyuncuya bir diğer talip ise Suudi Arabistan'dan geldi.

SUUDİLER DE DEVREDE

Dusan Tadic'e bir diğer talip ise Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad oldu. Suudi kulübü, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamaması durumunda, dev bir maaş teklifiyle Dusan Tadic'i renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe ve Dusan Tadic arasında henüz bir anlaşma sağlanmazken, oyuncunun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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