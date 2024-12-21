Ve İsmail Kartal sürprizi! Resmen harekete geçtiler

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, sezon başında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. İlk olarak Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamayan sarı lacivertliler, Jose Mourinho önderliğinde UEFA Avrupa Ligi'nde ise beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'de de ezeli rakibi Galatasaray ile açılan puan farkı sonrası Jose Mourinho, taraftarın sabrını taşırdı.

İSMAİL KARTAL SESLERİ!

Sezon başında büyük bir destekle takımın başına geçen Jose Mourinho, taraftarın sabrını tüketti. Alınan kötü sonuçlara son olarak Eyüpspor karşısındaki puan kaybı da eklenince, Fenerbahçe taraftarları harekete geçti.

Binlerce Fenerbahçe taraftarı, yeniden İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

JOSE MOURINHO'NUN KADERİ BELLİ OLUYOR

Öte yandan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ise geleceği merak konusu. Üst üste alınan kötü sonuçlar devam ederse, 61 yaşındaki teknik direktör camia içerisinde kredisini tüketebilir.

Sezon başında Fenerbahçe'yi devralan Jose Mourinho, takımın başında 26 maça çıktı. Bu maçlarda sarı lacivertliler, 15 galibiyet aldı.

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