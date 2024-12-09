Ve Kenan Karaman resmen geri dönüyor! Bonservisi bile belli oldu: Süper Lig devine hayırlı olsun

Ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları hız kazandı. 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan devre arası transfer dönemi için başta Süper Lig devleri olmak üzere birçok kulüp, hedeflerindeki futbolcular için girişimlerini sıklaştırdı. Gündeme ise oldukça dikkat çeken bir futbolcu geldi. O da milli golcü Kenan Karaman.

Kariyerinde daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen ve bir dönem Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım'ın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcu, geri dönmeye hazırlanıyor.

İşte Kenan Karaman transferinde son durum...

KENAN KARAMAN HAREKATI BAŞLADI!

Kariyeri boyunca altyapısında yetiştiği Almanya'da çeşitli kulüplerde top koşturan Kenan Karaman, 2021 yazında Süper Lig devi Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah beyazlı ekipte beklentileri karşılayamayan ve çıktığı 35 maçta 2 gol ve 2 asist kaydedebilen Kenan Karaman, Almanya'ya geri dönmüştü.

Kariyerini Schalke 04'te sürdüren 30 yaşındaki futbolcu için bir kez daha harekete geçildi.

DEVRE ARASINDA GELİYOR!

Gelen bilgilere göre; Kenan Karaman, Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'un gündemine geldi. Kulübe yakın kaynaklar, 30 yaşındaki milli forvet için harekete geçildiğini duyurdu. Ara transfer döneminde yapacağı hamleler ile birlikte ligin ikinci yarısında performansı yükseltmek isteyen Şenol Güneş, Kenan Karaman transferini yönetimden özellikle talep etti. Ayrıca Trabzonspor'un bu transferi 500 bin euro bonservis bedeliyle bitirebileceği kaydedildi.

Öte yandan tecrübeli futbolcu da hocası Şenol Güneş ile yeniden bir araya gelmeye sıcak bakıyor.

Bu sezon Bundesliga 2'de Schalke 04 formasıyla 16 maça çıkan Kenan Karaman, 10 gol attı ve 1 de asist kaydetti. Önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcunun transferinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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