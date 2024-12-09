ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve Kenan Karaman resmen geri dönüyor! Bonservisi bile belli oldu: Süper Lig devine hayırlı olsun

Kenan Karaman resmen geri dönüyor. Almanya'da Schalke 04 forması giyen A Milli Takım golcüsü, devre arasında imzayı atıyor. İşte Kenan Karaman transferinin detayları...

9 Aralık 2024 Pazartesi 18:51 | Son Güncelleme:
Ve Kenan Karaman resmen geri dönüyor! Bonservisi bile belli oldu: Süper Lig devine hayırlı olsun
ABONE OL

Ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları hız kazandı. 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan devre arası transfer dönemi için başta Süper Lig devleri olmak üzere birçok kulüp, hedeflerindeki futbolcular için girişimlerini sıklaştırdı. Gündeme ise oldukça dikkat çeken bir futbolcu geldi. O da milli golcü Kenan Karaman.

Kariyerinde daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen ve bir dönem Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım'ın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcu, geri dönmeye hazırlanıyor.

İşte Kenan Karaman transferinde son durum...

KENAN KARAMAN HAREKATI BAŞLADI!

Kariyeri boyunca altyapısında yetiştiği Almanya'da çeşitli kulüplerde top koşturan Kenan Karaman, 2021 yazında Süper Lig devi Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah beyazlı ekipte beklentileri karşılayamayan ve çıktığı 35 maçta 2 gol ve 2 asist kaydedebilen Kenan Karaman, Almanya'ya geri dönmüştü.

Kariyerini Schalke 04'te sürdüren 30 yaşındaki futbolcu için bir kez daha harekete geçildi.

DEVRE ARASINDA GELİYOR!

Gelen bilgilere göre; Kenan Karaman, Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'un gündemine geldi. Kulübe yakın kaynaklar, 30 yaşındaki milli forvet için harekete geçildiğini duyurdu. Ara transfer döneminde yapacağı hamleler ile birlikte ligin ikinci yarısında performansı yükseltmek isteyen Şenol Güneş, Kenan Karaman transferini yönetimden özellikle talep etti. Ayrıca Trabzonspor'un bu transferi 500 bin euro bonservis bedeliyle bitirebileceği kaydedildi.

Öte yandan tecrübeli futbolcu da hocası Şenol Güneş ile yeniden bir araya gelmeye sıcak bakıyor.

Bu sezon Bundesliga 2'de Schalke 04 formasıyla 16 maça çıkan Kenan Karaman, 10 gol attı ve 1 de asist kaydetti. Önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcunun transferinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve resmen geri dönüyor! Ferdi Kadıoğlu müjdesi geldi
Ve resmen geri dönüyor! Ferdi Kadıoğlu müjdesi geldi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Beşiktaş derbisi sonrası direkt bileti kesildi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Beşiktaş derbisi sonrası direkt bileti kesildi
Ve Samet Akaydin transferi bitti! Jose Mourinho kararını verdi
Ve Samet Akaydin transferi bitti! Jose Mourinho kararını verdi
Ne yaptın sen Vincent Aboubakar! Herkes onu konuşuyor: Türkiye Kupası'nda çılgına döndü
Ne yaptın sen Vincent Aboubakar! Herkes onu konuşuyor: Türkiye Kupası'nda çılgına döndü
Ve Attila Szalai "Geliyorum" dedi! Süper Lig devi işi bitirdi...
Ve Attila Szalai "Geliyorum" dedi! Süper Lig devi işi bitirdi...
Ve "Geliyorum" dedi! Takımın yeni golcüsü Mostafa Mohamed
Ve "Geliyorum" dedi! Takımın yeni golcüsü Mostafa Mohamed
Michy Batshuayi krizi! Direkt bileti kesildi
Michy Batshuayi krizi! Direkt bileti kesildi
Ve Vedat Muriqi hayırlı olsun! 3 yıllığına imzayı atıyor
Ve Vedat Muriqi hayırlı olsun! 3 yıllığına imzayı atıyor
Ve Sergen Yalçın sesleri! Resmen harekete geçildi...
Ve Sergen Yalçın sesleri! Resmen harekete geçildi...
Ve Fatih Terim sesleri! Harekete geçtiler: Yeniden takımın başına mı geliyor?
Ve Fatih Terim sesleri! Harekete geçtiler: Yeniden takımın başına mı geliyor?
Gol makinesi Jonathan David! Takımın yeni forveti resmen belli oldu
Gol makinesi Jonathan David! Takımın yeni forveti resmen belli oldu