Malmö-Galatasaray maç kadrosu belli oldu! UEFA Avrupa Ligi | Malmö-Galatasaray muhtemel 11'ler

Malmö-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli oldu. 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan randevuda İsveç temsilcisiyle ilk kez karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım, gruplarda rahatlamak için ter dökecek. Malmö-Galatasaray muhtemel 11'lerinde sarı-kırmızılı takımda 6 ekrsik oyuncu bulunuyor. Peki Galatasaray-Hatayspor maç kadrosunda kimler var? İşte UEFA Avrupa Ligi Malmö-Galatasaray muhtemel 11'leri

MALMÖ-GALATASARAY MAÇ KADROSU BELLİ OLDU!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin kritik 6. hafta karşılaşmasında Malmö deplasmanında mücadele edecek. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ve milli yıldız Yunus Akgün'ün liderliğinde 3 puan için sahaya çıkacak. Karşılaşma, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'daki 17 maçlık yenilmezlik serisini Malmö deplasmanında da sürdürmek istiyor. Teknik ekip ve oyuncular, eksiklere rağmen sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor.

BATSHUAYİ VE YUNUS'TAN BÜYÜK BEKLENTİ

Takımın hücum hattındaki önemli isimleri Batshuayi ve Yunus, Malmö karşısında Galatasaray'ın en büyük kozu olacak. Deneyimli forvet Dries Mertens ve ikişer gole sahip Gabriel Sara ile Davinson Sanchez de takımın hücum gücüne katkı vermeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekipte, İsveç temsilcisine karşı gol yükünü Michy Batshuayi ve Yunus Akgün üstlenecek. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 4 maçta da gol atan ve toplamda 7 gole ulaşan Yunus Akgün, takımın en önemli silahlarından biri olarak öne çıkıyor. Batshuayi ise resmi maçlarda kaydettiği 6 golle hücum hattının bir diğer kozu olacak.

SAKAT YILDIZLARIN YOKLUĞU HİSSEDİLECEK

Galatasaray, Malmö karşısında önemli isimlerinden yoksun çıkacak. Takımın en golcü oyuncuları Victor Osimhen (10 gol), Barış Alper Yılmaz (7 gol) ve Mauro Icardi (6 gol) sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca Yusuf Demir, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan da mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu maç günü netlik kazanacak. UEFA kadrosunda yer almayan Roland Sallai ise takımda olmayacak.

MALMÖ'DE DE EKSİK LİSTESİ KABARMIŞ DURUMDA

Ev sahibi Malmö de sakat oyuncular nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Kaleci Johan Dahlin, stoper Pontus Jansson, sağ bek Anton Tinnerholm, kanat oyuncuları Sead Haksabanovic ve Stefano Vecchia'nın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Henrik Rydström, bu eksiklere rağmen Galatasaray karşısında mücadeleci bir oyun ortaya koyacaklarını belirtti.

MALMÖ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Batshuayi, Sanchez, Abdülkerim, Metehan, Jelert, Sara, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Muslera

Malmö: Friedrich (Persson), Larsen, Rosler, Zatterström, Busanello, Pena, Johnsen, Rosengren, Christiansen, Bolin, Botheim (Thelin)

CİMBOM, İKİ KULVARDA NAMAĞLUP İLERLİYOR

Galatasaray, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da ise ilk 8 iddiasını yenilgisiz şekilde koruyor. Teknik direktör Okan Buruk liderliğindeki takım, Malmö karşısında da bu başarılı grafiği sürdürmek istiyor.

AVRUPA LİGİ'NDE İLK 8'E ADIM

Grubunda liderlik mücadelesi veren Galatasaray, Malmö karşısında alacağı galibiyetle Avrupa Ligi'nde adını ilk 8'e yazdırma yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

Galatasaray, eksiklerine rağmen Malmö deplasmanından zaferle dönerek hem Süper Lig'deki hem de Avrupa'daki namağlup yürüyüşünü sürdürebilir.