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Ve bitti bu iş! Güle güle Cengiz Ünder: Bonservisi bile belli oldu

Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye veda ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği milli futbolcu, resmen geri dönüyor. İşte Cengiz Ünder transferinin detayları...

14 Aralık 2024 Cumartesi 19:33 | Son Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Güle güle Cengiz Ünder: Bonservisi bile belli oldu
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Süper Lig'de heyecan devam ederken ligde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de başladı. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyeler ile birlikte, sezonun sonunda ligi lider tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de gözler, takımdan ayrılacak isimlere de çevrildi. O futbolculardan birisi de Cengiz Ünder...

CENGİZ ÜNDER DEFTERİ KAPANIYOR

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan Cengiz Ünder, adeta yokuş aşağı gitti. Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon bonservisine 15 milyon euro ödediği milli futbolcu, bu sezon hocası Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı. Devre arasında yapılacak olan takviyelere kaynak oluşturmak için Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in satışına izin verdi. Yıldız futbolcu için gelecek teklifler beklenirken, Cengiz Ünder'e Avrupa'dan talip çıktı.

HAREKETE GEÇTİLER

Kariyerinde daha önce Marsilya forması da giyen Cengiz Ünder, Fransa'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre; Fransa'dan birden fazla kulüp, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi. Milli futbolcunun ara transfer döneminde yaklaşık 10 milyon euro civarlarında bir rakama Fransa'ya transfer olması bekleniyor.

Bu sezon 2 Süper Lig ve 2 Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 maçta 117 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

www.aksam.com.tr

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