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Ve Nicolo Zaniolo sürprizi! Yılın transferi: Bunu kimse beklemiyordu

Nicolo Zaniolo resmen imzayı atıyor. Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılarak Atalanta'ya transfer olan İtalyan futbolcu, yeni bir maceraya atılıyor. İşte Nicolo Zaniolo transferinin detayları...

13 Aralık 2024 Cuma 19:40 | Son Güncelleme:
Ve Nicolo Zaniolo sürprizi! Yılın transferi: Bunu kimse beklemiyordu
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Galatasaray'a 2023 yılında transfer olan ve sarı kırmızılı formayla beklentileri karşılayamayan Nicolo Zaniolo, ilk olarak İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı. Burada da umduğunu bulamayan Zaniolo, ülkesi İtalya'ya geri döndü. Kiralık olarak Atalanta forması giyen yıldız futbolcu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı...

NICOLO ZANIOLO HAMLESİ!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği oyuncular arasında yer alan Nicolo Zaniolo, sezon başında kiralık olarak Atalanta'nın yolunu tutmuştu. Sarı kırmızı ekip, 25 yaşındaki futbolcuyu 6.4 milyon euro karşılığında Atalanta'ya kiraladı. Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da yer alıyor.

İtalyan futbolcunun, Atalanta'da 20 maça çıkması durumunda 15.5 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonuslar karşılığında transferi gerçekleşecek. Ancak Atalanta kulübü, oyuncudan umduğunu bulamadı.

YENİ ADRESİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Nicolo Zaniolo, sezon başından bu yana Atalanta formasıyla İtalya Serie A'da yalnızca 172 dakika sahada kalabildi. Yıldız futbolcu, tüm kulvarlarda genellikle sonradan oyuna dahil olarak 14 maçta forma giyerken, 2 gol ve 1 asist üretebildi. Zaniolo'nun 6 maça daha çıkması durumunda, Atalanta'ya transferi gerçekleşecek.

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir hamle geldi. Gelen bilgilere göre; Nicolo Zaniolo için Suudi Arabistan ekipleri harekete geçti. Daha önce de oyuncuyu gündemine alan Suudi kulüpleri, bu kez Zaniolo transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor. Atalanta cephesi ise oyuncuyu yetersiz bulsa da henüz bir karara varmış değil.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Nicolo Zaniolo'nun transferi gerçekleşirse, bonservisin yüzde 20'si Roma kulübüne ödenecek.

www.aksam.com.tr

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