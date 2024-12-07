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Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Beşiktaş derbisi sonrası direkt bileti kesildi

Jose Mourinho'nun Beşiktaş derbisi sonrası direkt bileti kesildi. Süper Lig'de ezeli rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin Portekizli hocası, eleştirilerin hedefi oldu. İşte Jose Mourinho cephesinde yaşananlar...

7 Aralık 2024 Cumartesi 21:35 | Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Beşiktaş derbisi sonrası direkt bileti kesildi
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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Şampiyonluk yarışısında kritik bir maça çıkan sarı lacivertliler, rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eleştirilerin hedefi haline geldi.

JOSE MOURINHO KRİZİ!

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, zirve yarışında rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştu. Bir başka ezeli rakibi Beşiktaş'a da kaybeden sarı lacivertlilerde eleştiri oklarının hedefine Jose Mourinho geldi.

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Portekizli teknik direktöre yoğun şekilde tepki gösterdi.

BÜYÜK TEPKİ!

Binlerce Fenerbahçe taraftarı, mağlubiyetin faturasını Jose Mourinho'ya kesti. Taraftarlar, derhal istifa etmesi gerektiğini savunarak tecrübeli teknik adamın biletini kesti.

İŞTE JOSE MOURINHO'YA GELEN ELEŞTİRİLER

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