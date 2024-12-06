Ve Samet Akaydin transferi bitti! Jose Mourinho kararını verdi

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı lacivertliler, hücum hattına da savunma hattına da ara transferde birer takviye yapmak istiyor. Öte yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemde. O futbolcuların başında, milli stoper Samet Akaydin geliyor...

SAMET AKAYDİN GELİŞMESİ!

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin, performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Ancak zaman zaman yaptığı hatalarla sık sık eleştirilen 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Yunan ekibi Panathinaikos'ta geçirdi. Sezon başında da Jose Mourinho'nun ilk tercihleri arasına giremeyen Samet Akaydin, yaşanan sakatlıkların da etkisiyle son haftalarda şans bulmaya başladı.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun geleceği ise netlik kazandı.

SÜPER LİG EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Gelen bilgilere göre Süper Lig'de birden fazla kulüp, Samet Akaydin'in durumunu yakından takip ediyor. Oyuncuyla olası ayrılık kararı durumunda Fenerbahçe'nin kapısını çalmak üzere teklif yapılabileceği belirtildi. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncusu Samet Akaydin için kararını verdi.

Portekizli teknik adam, stoper hattında Samet'i kullanacağını belirterek takımda kalması yönünde görüş bildirdi. Bu hamlenin ardından 30 yaşındaki futbolcu için transfer kapıları kapanmış oldu.

Bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkan Samet, 284 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

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