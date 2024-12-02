Ve "Geliyorum" dedi! Takımın yeni golcüsü Mostafa Mohamed

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gündemde birçok önemli futbolcu var. O isimlerden birisi de Mostafa Mohamed...

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla mücadele veren Mostafa Mohamed, 2022 yazında Fransa'nın yolunu tutmuştu. Fransız ekibi Nantes, Mısırlı futbolcunun bonservisini 2023 yazında 5.75 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan almıştı. Nantes'ta umduğunu bulamayan 27 yaşındaki oyuncu, yeni bir maceraya hazırlanıyor.

MOSTAFA MOHAMED TRANSFERİ BİTİYOR!

Geçtiğimiz sezonu 8 golle tamamlayan Mostafa Mohamed, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Nantes formasıyla 11 maça çıkan Mohamed, yalnızca 1 gol atabildi. Fransız ekibinde ise Mostafa Mohamed'e karşı sabırlar tükendi.

Mısırlı futbolcuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. Mostafa Mohamed'in yeni durağı ise açıklandı.

DEVRE ARASI GİDİYOR!

Fransız basınından gelen bilgilere göre; Mostafa Mohamed'e İngiltere'den talip çıktı. Haberin detayında, 27 yaşındaki futbolcunun Leicester City'nin radarına girdiği ve devre arasında İngiltere'ye gidebileceği ifadeleri yer aldı. Golcü oyuncu da yeni bir maceraya sıcak bakıyor.

Öte yandan Nantes kulübü ise oyuncunun bonservisini belirledi. Galatasaray'dan yaklaşık 6 milyon euro'ya transfer edilen Mostafa Mohamed, yine bu rakamlara yakın bir bedelle takıma veda edecek.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Mostafa Mohamed, bu sezon 419 dakika sahada kaldı ve 1 gol atarken asist üretemedi.

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