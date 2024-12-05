Ne yaptın sen Vincent Aboubakar! Herkes onu konuşuyor: Türkiye Kupası'nda çılgına döndü

Beşiktaş'ta çalkantılı bir süreç geçiren Vincent Aboubakar, özellikle saha dışı olaylarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Siyah beyazlı kulüpte gözden çıkarılan tecrübeli forvet, sezon başında Süper Lig ekibi Hatayspor'a transfer oldu.

Yeni takımında henüz beklenen performansı gösteremeyen Vincent Aboubakar, Süper Lig'de 9 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti. Öte yandan 32 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası maçında gündem oldu.

VINCENT ABOUBAKAR ÇILDIRDI!

Uzun yıllar ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve önemli başarılar yakalayan Vincent Aboubakar, kariyerini Hatayspor'da sürdürüyor. Sezon başında transfer olduğu Hatay'da istenen performansı gösteremeyen ve sık sık eleştirilerin hedefi haline gelen Kamerunlu futbolcu, çılgına döndü.

Ziraat Türkiye Kupası'nde Süper Lig ekibi Hatayspor, 4. turda Osmaniyespor ile karşılaştı. Mücadele, Hatayspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Vincent Aboubakar, maçın son dakikasında golünü attı ve karşılaşmanın skorunu belirledi. Bu golün ardından ise çılgına döndü.

GOLDEN SONRA YAPTIKLARI GÜNDEM OLDU!

Maçın 90+2. dakikasında golünü atan Vincent Aboubakar, topun ağlara gidişi sonrası çılgına döndü. Gol sevinci için takım arkadaşları yanına gelirken, Aboubakar hırsını toptan çıkardı. Topu alıp havaya doğru vuran Aboubakar, takım arkadaşları ve hocası Rıza Çalımbay'ı şaşkına çevirdi.

Bu esnada 32 yaşındaki futbolcunun yüz ifadesi ise sosyal medyada gündem oldu.

(Fotoğraf: A Spor)