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Ve resmen geri dönüyor! Ferdi Kadıoğlu müjdesi geldi

Ferdi Kadıoğlu sonunda geri dönüyor. Fenerbahçe'deki muhteşem çıkışının ardından Brighton'a transfer olan milli futbolcu için müjdeli bir haber geldi. İşte Ferdi Kadıoğlu cephesinde yaşanan sıcak gelişme...

8 Aralık 2024 Pazar 20:35 | Son Güncelleme:
Ve resmen geri dönüyor! Ferdi Kadıoğlu müjdesi geldi
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Kariyerine Hollanda ekibi NEC Nijmegen takımında başlayan ve 2018'de transfer olduğu Fenerbahçe'de bambaşka bir oyuncuya dönüşen Ferdi Kadıoğlu, sezon başında İngiltere'nin yolunu tutmuştu. A Milli Takım forması giyen yıldız futbolcu, bonservis rekoru kırarak Brighton'a imza attı.

İngiltere macerasına çok hızlı başlayan ve kısa zamanda taraftarlar kendisine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlıkla sarsılmıştı.

FERDİ KADIOĞLU MÜJDESİ!

İngiltere Premier Lig'de Brighton'da top koşturan Ferdi Kadıoğlu'nun, Liverpool ile oynanan maçın ardından sakatlandığı açıklanmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 1 ayı aşkın süredir sahalardan uzak kaldı. Yıldız isim, bu süre zarfında A Milli Takım'da da kadroya dahil olamamıştı. Brighton'da tedavisi devam eden Ferdi'den müjdeli haber geldi.

GERİ DÖNÜYOR!

Gelen bilgilere göre; Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Tedavi sürecinin sonuna doğru gelen milli futbolcu, 1-2 hafta içerisinde yeniden formasına kavuşabilir.

Brighton da oyuncusunun durumunu yakından takip ederken İngiliz kulübü, Ferdi'nin sahalara geri dönmesi adına yoğun bir çalışma içerisinde.

Sakatlık süreci öncesinde Premier Lig'de 6 maça çıkan ve 387 dakika sahada kalan Ferdi, 1 gol kaydetti.

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