Ve Attila Szalai "Geliyorum" dedi! Süper Lig devi işi bitirdi...

Attila Szalai Almanya macerası sonrası Süper Lig'e geri dönüyor. Ocak 2021'de transfer olduğu Fenerbahçe'de 2.5 sezon geçiren Macar stoper, daha sonrasında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olmuştu. Alman kulübü, sarı lacivertlilere 12.3 milyon euro bonservis bedeli öderken, Attila Szalai büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

ATTILA SZALAI HAMLESİ!

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da beklentileri karşılayamayan Attila Szalai, ilk olarak bir başka Alman kulübü Freiburg'a kiralanmıştı. Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takıma dönen 26 yaşındaki futbolcu, gözden çıkarıldı. Sezonun başından bu yana hiç forma şansı bulamayan Szalai, kulübün satış listesine konuldu.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Süper Lig devi, Attila Szalai için harekete geçti.

DEVRE ARASI İMZAYI ATACAK

Fenerbahçe döneminde piyasa değerini 14 milyon euro'ya kadar çıkaran Attila Szalai, Almanya'da geçirdiği süre boyunca adeta dibi gördü. Oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro'ya kadar düşerken, kulüp tarafında ise istenmeyen adam ilan edildi.

Takımdan ayrılmak ve yeni bir maceraya atılarak yeniden kendini bulmak isteyen Attila Szalai, Trabzonspor'un gündemine geldi. Gelen bilgilere göre bordo mavili kulüp, ara transfer döneminde Attila Szalai hamlesiyle savunma hattını güçlendirmek istiyor.

MALİ ŞARTLAR ÇOK UYGUN

Öte yandan Alman ekibi Hoffenheim ise oyuncusunu elden çıkarmak istiyor. Bu bağlamda Attila Szalai'yi oldukça uygun bir rakama bırakmayı kabul etmiş durumda. Taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda Attila Szalai, sezonun ikinci yarısında yeniden Süper Lig'de forma giyecek.

Son resmi maçına geçtiğimiz sezon çıkan Macar savunmacı, bu sezon henüz bir resmi maçta forma giymedi.

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