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Bruma ortalığı ayağa kaldırdı! Büyük sürpriz: Herkes onu konuşuyor

Bruma büyük bir sürprize imza attı. Ülkemizde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Portekizli futbolcu, gündem oldu. Ülkesinde herkes Braga forması giyen 30 yaşındaki Bruma'yı konuşuyor. İşte detaylar...

14 Aralık 2024 Cumartesi 21:11 | Son Güncelleme:
Bruma ortalığı ayağa kaldırdı! Büyük sürpriz: Herkes onu konuşuyor
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Son olarak ülkemizde Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma, sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamamış ve büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Bruma, bu performansı sonrası takımdan ayrılmış ve Braga'ya imza atmıştı. Ülkesi Portekiz'de top koşturan 30 yaşındaki futbolcu, performansıyla gündem oldu. İşte detaylar...

BRUMA PORTEKİZ'DE GÜNDEM!

Süper Lig'de ilk olarak Galatasaray forması giyen Bruma, 2017 yazında Leipzig'e 15 milyon euro bedelle transfer olarak Türkiye'ye veda etmişti. Daha sonrasında 2022 yazında bu kez Fenerbahçe formasıyla geri dönen Bruma için ikinci Türkiye macerası istediği gibi gitmedi. Sarı lacivertliler, oyuncuyu Braga'ya 6.5 milyon euro bonservisle göndermişti.

Yeniden ülkesine geri dönen Bruma, Braga formasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ADAY GÖSTERİLDİ!

Fenerbahçe'de 3.5 milyon euro'ya düşen piyasa değerini 2 katına çıkarıp yeniden 7 milyon euro'ya yükselten Bruma, bu sezon 23 maçta boy gösterdi. Tecrübeli oyuncu, 10 gol ve 7 asistle takımının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Bruma performansıyla Portekiz Ligi'ne damga vururken, ayın oyuncusu adayları arasında da yer aldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, ayın oyuncusu ödülüne aday gösterilen 3 futbolcudan biri olan Bruma, Benfica'lı Di Maria'nın gerisinde kalsa yine de önemli bir başarı sergilemiş oldu.

Braga'da kariyerini sürdüren 30 yaşındaki futbolcu, yeniden Avrupa futbolu ve transfer piyasasında adından söz ettirmeye başladı.

www.aksam.com.tr

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