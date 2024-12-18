Ve Robert Lewandowski müjdesi! Yüzyılın hayali gerçek oluyor

Dünya futbolunun en önemli golcüleri arasında gösterilen Robert Lewandowski'nin geleceği merak konusu olmuştu. Sezonu 2022 yazında transfer olduğu Barcelona'da geçiren 36 yaşındaki forvet, yakaladığı istatistiklerle ilerleyen yaşına aldırış etmiyor. Takımın başına Hansi Flick'in gelmesinin ardından çıkışa geçen Polonyalı futbolcu, La Liga'da çıktığı 17 maçta 16 gollük performans sergiledi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Robert Lewandowski için beklenen haber sonunda geldi.

ROBERT LEWANDOWSKI İÇİN BÜYÜK MÜJDE!

Son yıllarda girdiği kadro yapılanmasıyla dikkat çeken Barcelona, geride kalan 5 yılda yalnızca 1 şampiyonluk yaşayabilmişti. Takımın başına Hansi Flick'i getiren ve kadro yapılanmasını sürdürmek isteyen İspanyol kulübü, takımdaki bazı tecrübeli futbolcular ile yollarını ayırıyor. O futbolculardan birisi de Robert Lewandowski.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinin aktardığı bilgiye göre; Barcelona, her ne kadar etkili bir performans gösterse de tecrübeli futbolcusu Robert Lewandowski ile sözleşme uzatmayacak. Forvet hattına uzun yıllar formayı giyecek bir isim arayışında olan Barcelona, gündemine çok önemli isimleri aldı.

İspanya'dan gelen bilgilere göre; Barcelona, Lewandowski'nin yerine Erling Haaland, Gyokeres ve Marcus Thuram'dan birini düşünüyor. Barça, bu transferlerden birisini gerçekleştirmesi durumunda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lewa'ya veda edecek.

TÜRK DEVLERİ PUSUDA

Öte yandan bu ayrılık sonrasında Lewandowski'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Bu sezonki istatistikleriyle hala üst düzey futbol oynayabildiğini gösteren Polonyalı süperstar, Süper Lig devlerinin de radarında.

Oluşabilecek bir fırsat durumunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla masaya oturması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Robert Lewandowski'nin geleceği şekillenecek.

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