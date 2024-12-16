Süper Lig'de yılın transferi Cenk Tosun! Fenerbahçe'den resmen ayrılıyor

Süper Lig'de heyecan sürerken ligde şampiyonluk yarışı kadar küme düşme hattında da heyecan dorukta. Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, sezon öncesinde kadrosuna çok önemli takviyeler yaptı. En çok ses getiren isimlerden birisi de Cenk Tosun olmuştu. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü, Fenerbahçe'ye imzayı attı. Ancak sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, forvet hattında Cenk Tosun'u düşünmüyor. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon başından bu yana Süper Lig'de 4 maçta yalnızca 38 dakika sahada kalabildi. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım kadrosunu hedefleyen ve bu sebeple düzenli olarak oynamak isteyen Cenk Tosun için sürpriz bir gelişme yaşandı.

CENK TOSUN SÜPER LİG EKİBİNİN RADARINDA

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde takıma veda edebilir. Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın Cenk Tosun'u gündemine aldığı ortaya çıktı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde büyük bir yapılanmaya giren Bodrum ekibi, forvet hattına tecrübeli bir ismi takviye etmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen futbolculardan birisinin de Cenk Tosun olduğu öğrenildi.

FORVET KARŞAMASI

Öte yandan Fenerbahçe'de ise forvet karmaşası yaşanıyor. Sezon başında takıma katılan Youssef En-Nesyri, etkili bir performans gösteremezken Suudi Arabistan'dan oyuncuya talipler var. Teknik direktör Jose Mourinho Faslı futbolcunun takımda kalması gerektiğini düşünse de Fenerbahçe yönetimi, henüz En-Nesyri için nihai kararını vermiş değil.

En-Nesyri'nin olası ayrılığı durumunda sarı lacivertliler, santrfor bölgesine bir takviye yapacak. Ayrıca Cenk Tosun için verilecek karar da buna bağlı olacak.

Sezon başından bu yana tüm kulvarlarda yalnızca 97 dakika sahada kalan Cenk Tosun, resmi maçlarda skor üretemedi.

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