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Jose Mourinho "Devre arasında getirin" dedi! Fenerbahçe'den derbi sonrası sağ bek harekatı

Kieran Trippier transferinde Fenerbahçe harekete geçti. Teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyetinin ardından İngiliz futbolcuyu istedi. İşte Newcastle United'dan ayrılacak olan tecrübeli sağ bek oyuncusu Kieran Trippier cephesinde yaşananlar...

25 Eylül 2024 Çarşamba 21:29 | Son Güncelleme:
Jose Mourinho "Devre arasında getirin" dedi! Fenerbahçe'den derbi sonrası sağ bek harekatı
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Yaz transfer dönemi sona erse de yankıları devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe için devre arası çalışmaları erkenden başladı. İngiliz basını, sarı lacivertlilerin Kieran Trippier hamlesini resmen duyurdu.

JOSE MOURINHO, KIERAN TRIPPIER'İ İSTİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalar ara vermeden sürüyor. Son olarak ligde alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından deneyimli teknik adam, takımını bu mağlubiyeti unutarak yeni bir başlangıç yapmaya teşvik ediyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi ise deneyimli teknik adamın kadro raporunu dikkatle takip ediyor.

Devre arası transfer çalışmalarına erkenden başlayan sarı lacivertli yönetim, Mourinho'nun istediği Kieran Trippier için masada.

İNGİLİZLER DUYURDU

İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre; Premier Lig'de Newcastle United forması giyen tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe devrede. Ayrıca Jose Mourinho, bu transferde en güçlü aday durumunda. İngilizlerin sıcak gelişme olarak paylaştığı haberde, Trippier'e Milan ve Atalanta talip olsa da Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceği ifadeleri yer aldı.

34 yaşındaki sağ bek oyuncusu ise kendisine yapılacak olan teklifler için beklemede.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 3 maça çıktı.

www.aksam.com.tr

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