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Kriz çıkarttı! Allan Saint-Maximin taraftarları çılgına çevirdi

Allan Saint-Maximin, taraftarları çılgına çevirdi. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun, devre arasında Napoli'ye imza atması bekleniyordu. Ancak bu transfer bir türlü tamamlanamamıştı. Allan Saint-Maximin transferinin suya düşmesi, büyük bir krizi de beraberinde getirdi.

Burak Yıldırım | 12 Şubat 2025 Çarşamba 20:08 | Son Güncelleme:
Kriz çıkarttı! Allan Saint-Maximin taraftarları çılgına çevirdi
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Süper Lig'de ve Avrupa futbolunda kış transfer dönemi geride kaldı. Ligimizde ve Avrupa'da kulüpler önemli hamleler gerçekleştirirken, ara transferin en çok konuşulan isimlerinden birisi de Allan Saint-Maximin olmuştu.

Fenerbahçe'ye sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak transfer olan Allan Saint-Maximin, sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayamadı. Gösterdiği performansla sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen 27 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Allan Saint-Maximin için İtalyan ekibi Napoli devreye girmişti.

ALLAN SAINT-MAXIMIN TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, ocak ayında kadrosuna bir kanat transferi yapmak için harekete geçti. Avrupa'dan birçok futbolcu ile temaslara başlayan İtalyan ekibi, Fenerbahçe'den de Allan Saint-Maximin'i gündemine almıştı. Uzun süren görüşmeler sonucunda bu transfer bir türlü gerçekleşmedi ve Napoli cephesi geri adım attı.

Takımdaki bu mevkide oynayan yıldız futbolcusu Kvaratskhelia'yı 70 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e gönderen Napoli, bu bölgeyi Maximin ile güçlendirmeyi planlıyordu. Ancak kulüp, hem Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli hem de Fenerbahçe'nin talepleri sebebiyle bu transferde geri adım atıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Napoli taraftarları ayaklandı.

BÜYÜK TEPKİ

Tıpkı Maximin gibi gündemindeki futbolcularla bir türlü anlaşma sağlayamayan Napoli, transferin son anlarında çareyi Milan'dan Noah Okafor'u kiralamakta buldu. Kulübün bu hamlesi, taraftarların hoşuna gitmedi. İtalyan taraftarlar, Napoli yönetimine tepki gösterirken Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin'in alınmaması ise kriz çıkarttı.

Bu sezon şimdiye kadar Süper Lig'de 16 maça çıkan ve 3 gol, 3 asist kaydeden Maximin, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak ve ardından kulübü Al-Ahli'ye geri dönecek.

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