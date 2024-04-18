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Kulüp yetkilileri İstanbul'a geldi! Elveda İsmail Yüksek: Yeni adresi resmen belli oldu

İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye veda etti. Sarı lacivertlilerin milli futbolcusu Avrupa'nın yolunu tutuyor. İşte İsmail Yüksek transferinde yaşanan o gelişme...

18 Nisan 2024 Perşembe 18:32 | Son Güncelleme:
Kulüp yetkilileri İstanbul'a geldi! Elveda İsmail Yüksek: Yeni adresi resmen belli oldu
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Avrupa'dan birçok kulübü peşine taktı. Bu sezon sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla mest eden 25 yaşındaki futbolcu için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, 3 kulübün yetkilileri bir maç için İstanbul'a geldi.

İSMAİL YÜKSEK VEDA EDİYOR

Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak olan İsmail Yüksek, yeni sezondan itibaren Avrupa'nın yolunu tutacak. İngiliz basınından gelen bilgilere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yetkilileri İsmail'i Olympiakos maçında takip etmek adına İstanbul'a geldi.

Öte yandan İsmail Yüksek'i 2 Alman ekibi de yakından izliyor. Almanya'dan gelen bilgilere göre; Stuttgart ve şampiyon Bayer Leverkusen, İsmail Yüksek transferi için temaslara başladı.

GÖRÜŞMELER SEZON SONUNDA

Sarı lacivertli yöneticiler, oyuncunun saha içerisine konsantre olması gerekçesiyle İsmail Yüksek görüşmelerini sezon sonuna erteledi. Bu sezon Fenerbahçe'de şimdiye kadar toplam 44 maça çıkan yıldız futbolcunun yaz aylarında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

www.aksam.com.tr

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