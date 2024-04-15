Matias Vecino "Geliyorum" dedi! Ve transfer resmen açıklandı

Süper Lig'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Ligin devleri, sezon sonunda yapılacak olan transfer hamleleri için şimdiden harekete geçti. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Matias Vecino için yeni bir hamle yaptı.

MATIAS VECINO "GELİYORUM" DEDİ!

Galatasaray, bir süredir hedefinde yer alan Matias Vecino transferinde mutlu sona ulaştı. Gelen bilgilere göre sarı kırmızılı ekip, Lazio ile sözleşmesinin son yılına girecek oyuncuyla anlaşma sağladı. İtalyan basınının aktardığı bilgiye göre; 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Kulüplerin anlaşma sağlaması durumunda Uruguaylı futbolcu, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

İSTİKRARI DİKKAT ÇEKİYOR!

Tecrübeli futbolcunun son yıllarda yakaladığı istikrarlı performansı dikkat çekiyor. Bu sezon Lazio'da şu ana kadar 34 maça çıkan oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Vecino, geçtiğimiz sezonda da 44 maçta boy göstermişti.

Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak belirtiliyor.

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