Avusturya maçının yıldızı Merih Demiral gündemde en çok aranan isimler arasında yer aldı. 57. saniyede gol atan ve EURO 2024'ün en hızlı golünü atarak kayıtlara geçen Merih Demiral 59. dakikada topu ağlara göndererek ikinci golü buldu. UEFA tarafından kendisine maçın adamı ödülü verildi. Peki, Merih Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor?

MERİH DEMİRAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Merih Demiral (d. 5 Mart 1998, Kocaeli), stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur.

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Demiral, 2016'da Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra Sporting B takımına transfer oldu. Ağustos 2018'de Süper Lig ekibi Alanyaspor'a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer oldu.

Aynı sezon Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı ve sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı. Beş gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. İki sezon boyunca kulübün formasını giydi ve 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Ağustos 2021'de Demiral, 20 milyon Avro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 2023'te Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'ye transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Demiral, ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'tan fazla kez millî formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giymektedir.