Ne yaptın sen Rey Manaj! Tüm Türkiye onu konuşuyor

Rey Manaj, futbol hayatında bugüne kadar birçok büyük ligde ve kulüpte forma giydi. Inter, Granada, Barcelona gibi takımlarda top koşturan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en büyük çıkışını bu sezon formasını giydiği Sivasspor ile gerçekleştirdi.

REY MANAJ SİVASSPOR İLE YENİDEN DOĞDU

Rey Manaj, 2022 yaz aylarında Barcelona'dan bedelsiz ayrılarak İngiltere Championship ekiplerinden Watford ile sözleşme imzalamıştı. Burada yalnızca 7 maçta forma giyen, gol veya asist katkısı üretemeyen Arnavut futbolcu, sezonu bitiremeden takımdan ayrıldı. 26 yaşında kulüpsüz kalan Manaj'a, Süper Lig ekibi Sivasspor kucak açtı. Rey Manaj, burada attığı takımı adına gösterdiği performans ve attığı gollerle 2023-2024 Süper Lig sezonuna damga vuran isimlerden olmayı şimdiden başardı.

GOL KRALLIĞINDA 3. SIRADA

Rey Manaj, ligdeki gol krallığında üst sıralardaki yerini aldı. 14 gollü Mauro Icardi ile üçüncü sırayı paylaşan Arnavut futbolcu, 1. sırada bulunan Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko'nun yalnızca dört gol gerisinde. Listede ikincilik koltuğunda ise sezona Kayserispor'da başlayıp devre arasında Pendikspor'a transfer olan Mame Thiam bulunuyor.

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