Nicolo Zaniolo depremi! Herkes onu konuşuyor

Galatasaray'ın büyük beklentilerle transfer ettiği Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı formayla isteneni veremedi. Yıldız futbolcu, Aston Villa'nın ardından bu kez sezon başında Atalanta'ya kiralanmıştı. Nicolo Zaniolo İtalya'da gündem oldu.

NICOLO ZANIOLO ŞAŞKINLIĞI

Süper Lig devi Galatasaray'ın 15 milyon euro bedelle Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, bir türlü dikiş tutturamadı. Gösterdiği istikrarsız performansıyla burada gözden düşen futbolcu, ilk olarak İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı. Yeni takımıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Zaniolo, yalnızca 3 gol üretebildi. Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle de birlikte İtalyan oyuncu Galatasaray'a geri dönmüştü.

Ancak sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un da tercihi doğrultusunda onu bir kez daha kiraladı. Sezon başında ülkesi İtalya'nın yolunu tutan Zaniolo, Atalanta'ya imza attı. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, Atalanta'da gözden düştü. İtalyan basını, Atalanta'nın Zaniolo kararını duyurdu.

KARAR VERİLDİ!

İtalyanların aktardığı bilgiye göre; Atalanta yönetimi, Zaniolo'yu transfer ettiğine pişman oldu. Haberde yeni takımında başarısız olduğuna vurgu yapılırken, Zaniolo'nun bu şekilde devam etmesi durumunda bonservisinin alınmayacağı da ifade edildi.

Öte yandan İtalyan basınına göre; Nicolo Zaniolo, Galatasaray tarafından da gözden çıkarılmış durumda. Sezon sonunda Türkiye'ye dönmesi durumunda Galatasaray cephesi bir kez daha oyuncuyu satış listesine koyacak. Fiorentina ve Lazio kulüplerinin ise onu takip ettiği ve uygun şartların oluşması durumunda devreye girebileceği öğrenildi.

İtalya Serie A'da 5 hafta geride kalırken, Zaniolo Atalanta formasıyla yalnızca 20 dakika oynayabildi.

www.aksam.com.tr