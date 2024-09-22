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Sebastian Szymanski depremi! Direkt bileti kesildi

Sebastian Szymanski depremi yaşanıyor! Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olan sarı lacivertlilerde, Polonyalı orta sahanın bileti kesildi. İşte Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından yaşanan Sebastian Szymanski gelişmesi...

22 Eylül 2024 Pazar 19:06 | Son Güncelleme:
Sebastian Szymanski depremi! Direkt bileti kesildi
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Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftası, nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, şok bir skorla ezeli rakibine evinde 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından başta teknik direktör Jose Mourinho olmak üzere taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve futbolcuları da sert bir şekilde eleştirdi. Öte yandan takımın yıldız futbolcularından Sebastian Szymanski ise büyük bir şok yaşadı.

SEBASTIAN SZYMANSKI TOPUN UCUNDA!

Ligde hasret kaldığı şampiyonluğa Jose Mourinho ile ulaşmak isteyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemini de oldukça hareketli geçirdi. Sarı lacivertliler, birçok önemli futbolcuyu yüksek maliyetlerine rağmen kadrosuna kattı. Ancak yeni transferlerden beklenen verim alınamadı. Taraftarlar, yapılan bu transferler için başta yönetim ve beraberinde bu oyuncuları istediği için teknik direktör Jose Mourinho'ya tepkili. Son olarak iç sahada alınan bu şok Galatasaray mağlubiyeti, bardağı taşıran son damla oldu.

Henüz ligde 6 hafta geride kalırken Galatasaray ile olan puan farkının 5'e çıkması sonrası, bazı futbolcular topun ucuna geldi. O isimlerin başında ise Sebastian Szymanski yer aldı.

TARAFTARLAR BİLETİNİ KESTİ

Karşılaşmada etkisiz bir performans gösteren Sebastian Szymanski, taraftarların tepkisine maruz kaldı. Birçok Fenerbahçe taraftarı, "Fenerbahçe on numarası böyle olmaz. Mourinho beğenebilir ama Fenerbahçe seviyesi için yeterli değil" ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli taraftarlar, devre arasında Szymanski'nin gönderilerek o bölgeye yıldız bir futbolcu alınmasını istedi.

Sezonun başından bu yana 10 resmi maça çıkan Sebastian Szymanski, 1 gol kaydetti. 2 sezonda toplamda 65 maçta boy gösteren Polonyalının, 14 golü bulunuyor.

Yaz aylarında oyuncuya İtalyan kulüplerinin bir ilgisi vardı.

www.aksam.com.tr

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