Süper Lig'de yılın transferi Marcao Teixeira! Resmen duyurdular

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon başında ayrılarak İspanyol futbolunun köklü ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Marcao Teixeira için işler iyi gitmiyor. La Liga'da istediğini bulamayan ve sıkça eleştirilerin hedefi haline gelen Brezilyalı oyuncu, eski kulübüne dönmeye çok yakın.

MARCAO TEIXEIRA ADIM ADIM SÜPER LİG'E

La Liga'da Sevilla formasını terleten Marcao Teixeira'nın İspanya kariyeri sona ermek üzere. İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla'da gözden düşen Marcao Teixeira, Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor. Marcao'nun tekrar sarı-kırmızılı forma giymek için maaşında büyük bir indirime gitmeye razı olduğu bildirildi.

GALATASARAY SATIŞ OLURSA SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın da Marcao'ya sıcak baktığı ancak, bu transfer için aceleci davranmayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson ikilisinden birini sattığı takdirde Marcao'yu kadroya katacağının altı çizildi.

SEVILLA RAKAMLARI

Marcao, Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 20 maçta sadece 1212 dakika süre bulabildi. 28 yaşındaki savunmacı, bu mücadelelerde 1 gol atarak takımına skor katkısı verdi.

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