ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Süper Lig'de yılın transferi Marcao Teixeira! Resmen duyurdular

Sevilla'da forma giyen Marcao Teixeira için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Endülüs ekibinde geleceği merak konusu olan Marcao Teixeira, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar…

24 Nisan 2024 Çarşamba 16:42 | Son Güncelleme:
Süper Lig'de yılın transferi Marcao Teixeira! Resmen duyurdular
ABONE OL

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon başında ayrılarak İspanyol futbolunun köklü ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Marcao Teixeira için işler iyi gitmiyor. La Liga'da istediğini bulamayan ve sıkça eleştirilerin hedefi haline gelen Brezilyalı oyuncu, eski kulübüne dönmeye çok yakın.

MARCAO TEIXEIRA ADIM ADIM SÜPER LİG'E

La Liga'da Sevilla formasını terleten Marcao Teixeira'nın İspanya kariyeri sona ermek üzere. İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla'da gözden düşen Marcao Teixeira, Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor. Marcao'nun tekrar sarı-kırmızılı forma giymek için maaşında büyük bir indirime gitmeye razı olduğu bildirildi.

GALATASARAY SATIŞ OLURSA SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın da Marcao'ya sıcak baktığı ancak, bu transfer için aceleci davranmayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson ikilisinden birini sattığı takdirde Marcao'yu kadroya katacağının altı çizildi.

SEVILLA RAKAMLARI

Marcao, Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 20 maçta sadece 1212 dakika süre bulabildi. 28 yaşındaki savunmacı, bu mücadelelerde 1 gol atarak takımına skor katkısı verdi.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve Yusuf Sarı 2 yıllığına hayırlı olsun! Transferi resmen duyurdular
Ve Yusuf Sarı 2 yıllığına hayırlı olsun! Transferi resmen duyurdular
Ve Emre Mor transferi resmen bitti! Herkes ters köşe oldu...
Ve Emre Mor transferi resmen bitti! Herkes ters köşe oldu...
Ve takımın yeni yıldızı Emre Akbaba! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
Ve takımın yeni yıldızı Emre Akbaba! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
Aziz Yıldırım için harekete geçtiler! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme
Aziz Yıldırım için harekete geçtiler! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme
Ve Arda Güler transferini duyurdular! Sezon sonu resmen ayrılıyor...
Ve Arda Güler transferini duyurdular! Sezon sonu resmen ayrılıyor...
Ve 5 yıllık anlaşma tamam! Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor: Bonservis rekoru kırıldı
Ve 5 yıllık anlaşma tamam! Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor: Bonservis rekoru kırıldı
Ve Barış Alper Yılmaz'ı duyurdular! 5 yıllık anlaşma tamam: Transfer rekoru kırıldı...
Ve Barış Alper Yılmaz'ı duyurdular! 5 yıllık anlaşma tamam: Transfer rekoru kırıldı...
Ve yılın transferi İlkay Gündoğan! Resmen duyurdular: 2 yıllığına hayırlı olsun
Ve yılın transferi İlkay Gündoğan! Resmen duyurdular: 2 yıllığına hayırlı olsun
Elveda İsmail Kartal! Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular...
Elveda İsmail Kartal! Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular...
Ve Anderson Talisca Süper Lig devinde! Bir rüya gerçek oldu...
Ve Anderson Talisca Süper Lig devinde! Bir rüya gerçek oldu...
Ve yeni teknik direktör Hansi Flick! Dünyaca ünlü hoca İstanbul'a geliyor
Ve yeni teknik direktör Hansi Flick! Dünyaca ünlü hoca İstanbul'a geliyor