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Takımın yeni stoperi Ozan Kabak! Milli oyuncu 3 yıllık sözleşmeyi imzalıyor

Ozan Kabak transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Almanya'da Hoffenheim forması giyen milli stoperin yeni adresi belli oldu. İşte Ozan Kabak transferinin detayları...

19 Nisan 2024 Cuma 20:37 | Son Güncelleme:
Takımın yeni stoperi Ozan Kabak! Milli oyuncu 3 yıllık sözleşmeyi imzalıyor
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Galatasaray'da yaptığı çıkışın ardından Avrupa'nın yolunu tutan Ozan Kabak, Stuttgart, Liverpool ve Schalke gibi takımlarda forma giydi. Kariyerini Bundesliga ekibi Hoffenheim'da sürdüren 24 yaşındaki futbolcu, bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Milli stoperin yeni adresi ise netlik kazandı.

OZAN KABAK TRANSFERİ DUYURULDU!

Gelen bilgilere göre Ozan Kabak, sezon sonunda takımına veda edecek. Bu sezon Bundesliga'da 23 maçta boy gösteren ve 2 gol 1 asistlik katkı yapan 24 yaşındaki stoper için İngiliz kulüpleri devreye girdi. Ozan Kabak'a Premier Lig'den birden fazla talip olduğu ve sezon sonunda 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Daha önce İngiltere'de Liverpool ve Norwich formaları giyen ve buradaki kulüplerin radarında olan Ozan Kabak, yeniden İngiltere'ye dönme fikrine sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

www.aksam.com.tr

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