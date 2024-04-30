Ve 2+1 yıllık anlaşma tamam! Kerem Aktürkoğlu'nu duyurdular: Transfer rekoru kırıldı

Galatasaray'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu için sezon sonu yol gözüktü. Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için İtalyan devi harekete geçti.

KEREM AKTÜRKOĞLU SEZON SONU YOLCU

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da takımın en başarılı isimlerinden biri olarak skor katkısıyla alkış topladı. Geçtiğimiz haftalarda transfer hakkında konuşan milli yıldız, "Artık Avrupa'ya gitme zamanım geldi." diyerek ayrılığın sinyalini vermişti.

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İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A takımlarından Roma, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Sezon sonu bu transferi bitirmek isteyen İtalyan ekibi, 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Yönetim, sarı-kırmızılılarla anlaştıktan sonra Aktürkoğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Kerem Aktürkoğlu, 13 milyon euroluk Arda Turan satışını sollayarak Galatasaray'ın en pahalı yerli oyuncu satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 50 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 44'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3629 dakika sahada kalan 25 yaşındaki milli yıldız, 15 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.