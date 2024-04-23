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Ve 5 yıllık anlaşma tamam! Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor: Bonservis rekoru kırıldı

Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Avrupa'ya yelken açmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerdeki başarılı performansıyla alkış toplayan Ferdi Kadıoğlu, rekor rakamla dünya devine gidiyor. İşte detaylar...

23 Nisan 2024 Salı 12:00 | Son Güncelleme:
Ve 5 yıllık anlaşma tamam! Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor: Bonservis rekoru kırıldı
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Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu Avrupa'ya yelken açmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, dünya devinin istediği Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden rekor bekliyor.

FERDİ KADIOĞLU'NU İZLEDİLER

Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'nin evinde Olympiakos ile karşılaştığı maça Arsenal temsilcileri Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeye gelmişti. Ada ekibi, performansıyla geçer not alan milli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

REKOR RAKAMI DUYURDULAR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için rakamı 30 milyon euroya kadar çıkardı. Transferi EURO 2024 öncesi bitirmek isteyen Ada ekibi, milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Ferdi Kadıoğlu, kulüp tarihinin en pahalı satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 46 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 41'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3873 dakika sahada kalan 24 yaşındaki milli oyuncu, 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

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