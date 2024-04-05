Ve 5 yıllık anlaşma tamam! Güle Güle Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu, altıncı sezonunu yaşadığı Fenerbahçe'ye sezon sonunda veda etmek üzere, 24 yaşındaki futbolcu, hücum oyuncusuyken geçiş yaptığı bek rolünde Avrupa standartlarında performans sergiledi. Bu oyun ve istikrar, milli yıldıza futbolun beşiğinin kapılarını açtı.

FERDİ KADIOĞLU ARSENAL'E İMZAYI ATIYOR

Ferdi Kadıoğlu yaz aylarında Premier Lig devi Arsenal'e imza atmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Gelecek sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı hedefleyen Londra ekibinin bek ihtiyacını Ferdi Kadıoğlu ile gidereceğini belirtildi. Haberin detaylarında 24 yaşındaki futbolcuya 5 yıllık sözleşme teklif edileceğine değinildi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI BONSERVİSİNİ BELİRLEYECEK

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden ciddi bir gelir sağlamayı hedefliyor. 24 yaşındaki yıldızı 30 milyon euro bedelin aşağısında göndermeyi düşünmeyen sarı lacivertliler, Ferdi'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda iyi bir performans göstermesi halinde fiyatı yukarı çekecek.

SEZON RAKAMLARI

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maçta 3528 dakika sahada kaldı. Başarılı bek oyuncusu bu süre içinde skora 3 gol ve 4 asist ile katkı sağladı.

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