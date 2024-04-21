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Ve Altay Bayındır 4 yıllığına hayırlı uğurlu olsun! Transfer resmen duyuruldu

Altay Bayındır'ın Manchester United macerası erken son buluyor. Milli kaleci, sezon sonunda Premier Lig devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Altay Bayındır'ın yeni adresi ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar…

21 Nisan 2024 Pazar 15:52 | Son Güncelleme:
Ve Altay Bayındır 4 yıllığına hayırlı uğurlu olsun! Transfer resmen duyuruldu
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Altay Bayındır, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında Premier Lig'in köklü kulübü Manchester United'a katılmıştı. Kırmızı Şeytanlar'da beklediği süreyi bulamayan genç kaleci, Ada macerasına İskoçya'da devam edecek.

ALTAY BAYINDIR ADIM ADIM CELTIC'E

Altay Bayındır, sezon sonunda Celtic'e katılmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Sezon sonunda futbola veda edecek olan deneyimli eldiven Joe Hart'ın boşluğunu doldurmak isteyen İskoç temsilcinin milli kaleciyi kadrosuna katacağını ve oyuncuya 4 yıllık kontrat önereceğini belirtti. Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ın ise bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

UĞURCAN ÇAKIR İSMİ DE GÜNDEMDE

Celtic'in transfer listesindeki bir diğer ismin ise Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır olduğu belirtildi. Yeşil beyazlıların yaz transfer döneminde iki milli kaleciden birini kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TEK MAÇI FA KUPASI'NDA

Sezona formsuz başlaması ve hatalı goller yemesine rağmen Eric ten Hag'ın kalede birinci tercihi olan Andre Onana'dan formayı devralamayan Altay Bayındır, ManU formasıyla tek maçını FA Kupası'nda Newport Country'ye karşı oynadı. 26 yaşındaki kaleci bu mücadelede kalesinde 2 gol gördü.

www.aksam.com.tr

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