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Ve Arda Güler müjdesi resmen geldi! Tüm Türkiye bu haberi bekliyordu

Ve Arda Güler için beklenen karar resmen açıklandı. Real Madrid formasıyla geçtiğimiz günlerde ilk golünü atan milli oyuncunun geleceği belli olmuş oldu. İşte Real Madrid'in Arda Güler planı...

13 Mart 2024 Çarşamba 19:04 | Son Güncelleme:
Ve Arda Güler müjdesi resmen geldi! Tüm Türkiye bu haberi bekliyordu
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Fenerbahçe'nin ardından dünyanın en önemli kulüplerinden Real Madrid'e imza atan Arda Güler'in İspanya macerası umduğu gibi başlamamıştı. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle uzun süre sahalardan uzak kalan milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Celta Vigo karşısında süre aldı. Arda Güler, aldığı bu kısa süre içerisinde çok şık bir gole imza attı ve yeteneklerini bir kez daha kanıtladı.

Öte yandan Real Madrid Kulübü, 19 yaşındaki futbolcu hakkında kararını resmen açıkladı.

ARDA GÜLER PLANI ORTAYA ÇIKTI!

İspanyol basınının aktardığı bilgilye göre Real Madrid, Arda Güler hakkında kararını verdi. İspanyol devi, Carlo Ancelotti'nin de talebi üzerine 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamama ve takımda tutma kararı aldı. Eflatun beyazlılar, sezon sonunda yapılacak olan kadro yapılanmasında Arda Güler'e de yer vermeyi planlıyor.

Bu haber Arda Güler'i bir hayli mutlu etti. Zira genç oyuncu da buradan ayrılmamak ve kadro rekabetinde yer almak istiyordu.

MİLAN'IN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ!

Bu gelişme üzerine İngiliz basını ise Milan'ın hayalllerinin suya düştüğünü aktardı. Zira İtalyan ekibinin gelecek yaz transfer dönemi için en önemli hedeflerinden birisi Arda Güler'di. Ancak Real Madrid'in oyuncuyu satmama kararı alması üzerine Milan'ın da planları alt üst oldu.

www.aksam.com.tr

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