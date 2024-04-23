Ve Barış Alper Yılmaz'ı duyurdular! 5 yıllık anlaşma tamam: Transfer rekoru kırıldı

Galatasaray'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, uzun süredir Avrupa ekiplerinin takibindeydi. Sarı-kırmızılıların büyük gelir elde etmeyi hedeflediği Barış Alper Yılmaz için dev kulüp devreye girdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ, AVRUPA'YI PEŞİNDEN SÜRÜKLÜYOR

2021'in yazında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Milli oyuncuyu uzun zamandır başta İngiliz ve İtalyan ekipleri yakından takip ediyordu.

REKOR TRANSRFERİ DUYURDULAR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, 18 milyon euro olan teklifini Galatasaray'ın istediği rakam olan 25 milyon euro seviyesine çıkardı. Resmi teklifini sarı-kırmızılılara iletecek olan Ada ekibi, transferi bitirerek milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Transferin 25 milyon euro bedelle gerçekleşmesi halinde Barış Alper Yılmaz, 13 milyon euroluk Arda Turan satışını geçerek Galatasaray tarihinin en pahalı yerli oyuncu satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 50 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3057 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 6 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.